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Андрей Крамарич признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Хорватией и Албанией

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич признан лучшим игроком матча с Албанией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании, завершился ничьей со счётом 2:2. Крамарич отметился одним из забитых мячей хорватов. Остальные голы на свой счёт записали игроки сборной Албании Казим Лячи и Клаус Гясула, забивший в свои и в чужие ворота.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).