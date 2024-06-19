«Одно очко — тоже неплохо». Нападающий сборной Албании Асани — о матче с Хорватией на ЧЕ

Нападающий сборной Албании Ясир Асани прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который завершился со счётом 2:2.

«Мы провели очень хорошую игру, особенно в первом тайме, и, если бы нам немного повезло, у нас были бы шансы выиграть этот матч. Хорватия — очень хорошая команда. Мы должны наслаждаться этим, потому что играли против одной из лучших команд турнира. Я был бы рад трём очкам, но даже одно очко — тоже неплохо», — приводит слова Асани официальный сайт УЕФА.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.