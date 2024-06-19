Габулов: «Динамо» поступило очень правильно, укомплектовав вратарскую линию Лунёвым

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал переход вратаря Андрея Лунёва в стан бело-голубых.

«Я бы не стал характеризовать этот трансфер с точки зрения проблемности позиции вратаря в «Динамо». Скажу по-другому. «Динамо» поступило очень правильно, укомплектовав вратарскую линию таким высококлассным голкипером как Андрей Лунёв. Они сделали вратарскую линию ещё сильнее.

Андрей обладает очень высоким уровнем мастерства. Это действительно высокого уровня вратарь, который принесёт результативную пользу для «Динамо», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. Вчера, 18 июня, «Динамо» объявило о переходе Лунёва.