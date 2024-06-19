Орлов: капитан сборной Сербии выступает против тренера после 1-го тура — это же скандал!

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о сборных Сербии и Албании на Евро-2024.

«Я хочу предупредить болельщиков Сербии и Албании. Обе команды по составу приличные, но и те, и другие играют на грани фола, и чаще грубо, даже жестоко. Футбольный глаз сразу видит, когда человек играет в мяч, а когда хочет, образно говоря, убить соперника. После 1-го тура судейский комитет, конечно, обратит на это внимание. В нескольких эпизодах им не додали жёлтых карточек, которые могли превратиться в красные. Теперь за ними будут следить придирчивее — и будут наказывать.

У сербов может возникнуть ещё одна проблема — в раздевалке. Видели, что Тадич сказал после своего выхода на замену? «Как так, я лучший игрок, лидер команды, а тренер считает, что я должен играть по 30 минут». Капитан команды выступает против тренера после 1-го тура — это же скандал! Как они сейчас внутри разберутся, как Стойкович, великолепный в прошлом футболист, себя поведёт? Это очень сложный момент. Такая бомба изнутри.

А что касается страсти, физических кондиций — сербы здорово подготовлены. По эмоциональному состоянию они как немцы были. Они способны ещё выстрелить», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.