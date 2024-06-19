Габулов: специалист, который работал в РПЛ, проделал неплохую работу в сборной Австрии

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов отметил выступление сборной Австрии на Евро-2024, которую возглавляет Ральф Рангник. Напомним, в 2021 году он был спортивным директором московского «Локомотива».

«По возможности слежу за Евро, но в большей степени слежу профессиональным взглядом, а не эмоциональным. Я не смотрю турнир с точки зрения болельщика. Больше отмечаю организационные моменты у команд, тактические действия, индивидуальное мастерство.

С точки зрения целостности игры очень понравилась сборная Австрии. Понятно, что по индивидуальному мастерству они уступали Франции, за счёт чего Франция и победила. Но организационно Австрия очень понравилась. Тот специалист, который работал в российском чемпионате, провёл неплохую работу в сборной Австрии. Также на себя обратила внимание физическая готовность команды, которая практически на протяжении всего матча играла в высокий прессинг и поддерживала высокие скорости.

Конечно, сборная Германии стоит особняком. Понятно, что Шотландия — это не тот соперник, по которому нужно оценивать реальное положение дел. Но Германия очень мощна», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.