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Габулов: сборная Грузии ещё может сказать своё слово на групповом этапе Евро

Габулов: сборная Грузии ещё может сказать своё слово на групповом этапе Евро
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Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов высказался об игре сборной Грузии на чемпионате Европы – 2024.

«Понятно, что Грузия — новичок на таком уровне соревнований. У них есть желание себя проявить, а также возможности с точки зрения потенциала футболистов. Но опыт и волнение сказывается. Тем не менее, сборная Грузии ещё может сказать своё слово на групповом этапе Евро», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Грузии вместе с национальными командами Турции, Португалии и Чехии находится в группе F турнира. В 1-м туре Евро-2024 грузины уступили Турции со счётом 3:1. Первый в истории гол сборной Грузии на чемпионате Европы забил нападающий Жорж Микаутадзе. В следующем матче грузины сыграют с Чехией. Игра состоится 22 июня.

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