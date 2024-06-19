Видео: Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции после перелома носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен на тренировке своей национальной команды после перелома носа, полученного в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Футболист получил повреждение на 85-й минуте матча в результате столкновения с австрийским защитником Кевином Дансо.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе удалось избежать операции, однако его участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

Напомним, матч между сборными Франции и Австрии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.