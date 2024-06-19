ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции после перелома носа

Видео: Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции после перелома носа
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен на тренировке своей национальной команды после перелома носа, полученного в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Футболист получил повреждение на 85-й минуте матча в результате столкновения с австрийским защитником Кевином Дансо.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

Ранее появлялась информация, что Мбаппе удалось избежать операции, однако его участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

Напомним, матч между сборными Франции и Австрии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Защитник сборной Австрии извинился перед Мбаппе после столкновения с форвардом Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android