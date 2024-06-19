Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Германией и Венгрией

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча с Венгрией (2:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024 в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«Гюндоган отметился голевой передачей в первом тайме и забил сам во втором. Умный, последовательный. Он сохранил уверенность в матче с командой, которая низко оборонялась», — говорится в заявлении УЕФА.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.