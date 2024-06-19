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Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024
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Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0. Таким образом, сборная Германии досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы — 2024, имея в своём активе шесть очков за тур до окончания группового этапа турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Германии обыграла Шотландию со счётом 5:1.

На 10-й минуте счёт в матче с Шотландией открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

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