ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер — о матче с Венгрией на Евро: Германия всегда была одним из фаворитов

Нойер — о матче с Венгрией на Евро: Германия всегда была одним из фаворитов
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о матче с Венгрией во 2-м туре чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

«Мы были полны решимости победить сегодня и снова показать хороший результат после матча с Шотландией. Мы знали, что Венгрия будет трудным соперником. Мы доминировали и заслуживали победы сегодня. Вы могли видеть эйфорию на стадионе. Стадионы заполнены не только немецкими болельщиками, у всех команд их много. Мы рады, что играем на этом турнире дома.

Германия всегда была одним из фаворитов. Но сейчас мы должны сосредоточиться на следующей игре против самого сложного соперника в группе, на мой взгляд», — приводит слова Нойера интернет-издание Das Erste.

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходил матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступал Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Германии.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android