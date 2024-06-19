Нойер — о матче с Венгрией на Евро: Германия всегда была одним из фаворитов

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о матче с Венгрией во 2-м туре чемпионата Европы — 2024.

«Мы были полны решимости победить сегодня и снова показать хороший результат после матча с Шотландией. Мы знали, что Венгрия будет трудным соперником. Мы доминировали и заслуживали победы сегодня. Вы могли видеть эйфорию на стадионе. Стадионы заполнены не только немецкими болельщиками, у всех команд их много. Мы рады, что играем на этом турнире дома.

Германия всегда была одним из фаворитов. Но сейчас мы должны сосредоточиться на следующей игре против самого сложного соперника в группе, на мой взгляд», — приводит слова Нойера интернет-издание Das Erste.

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходил матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступал Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Германии.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.