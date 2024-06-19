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Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о матче с Венгрией на Евро-2024

Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о матче с Венгрией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о результате матча с Венгрией во 2-м туре чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

«Были моменты, когда нам нужно было проявить настойчивость, но это процесс взросления команды. В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счётом 2:0. На таком уровне нужно оставаться стабильным. Они были очень неудобным соперником, но мы оставались стабильными в большинстве ситуаций. Сначала нужно выиграть такой матч, как этот, и нам это удалось», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Календарь Евро-2024
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