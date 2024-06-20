Игрок Шотландии Гилмор — о матче со Швейцарией на Евро: мы вложили в это все силы

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор высказался о матче со Швейцарией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мы хорошая команда. Мы знаем свои сильные стороны, и сегодняшний матч был больше похож на выступление шотландцев. По реакции ребят было видно, что мы вложили в это все силы», — приводит слова Гилмора интернет-издание BBC.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).