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УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча с Англией на Евро-2024

УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Англии.

Сборной Сербии предъявлены следующие обвинения: «бросание предметов», за что вынесли штраф в размере € 4,5 тыс. и «передача провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». За это УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз на € 10 тыс.

Напомним, сборная Сербии проиграла национальной команде Англии со счётом 0:1.

В следующем матче сборная Сербии встретится со Словенией, а Англия проведёт матч с Данией. Обе встречи пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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