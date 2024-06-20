ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча с Англией на Евро-2024

УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча с Англией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Англии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Сборной Сербии предъявлены следующие обвинения: «бросание предметов», за что вынесли штраф в размере € 4,5 тыс. и «передача провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». За это УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз на € 10 тыс.

Напомним, сборная Сербии проиграла национальной команде Англии со счётом 0:1.

В следующем матче сборная Сербии встретится со Словенией, а Англия проведёт матч с Данией. Обе встречи пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Материалы по теме
Словения — Сербия. Ян Облак остановит Митровича и Влаховича
Словения — Сербия. Ян Облак остановит Митровича и Влаховича

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android