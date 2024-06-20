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Спаллетти — о матче с Испанией: считать их лучше, чем есть на самом деле, – ошибка

Спаллетти — о матче с Испанией: считать их лучше, чем есть на самом деле, – ошибка
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Главный тренер Италии Лучано Спаллетти высказался о матче с национальной командой Испании во 2-м туре чемпионата Европы – 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.

Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, 15 июня сборная Италии обыграла Албанию в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Германии. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Испании, в группе B находятся Албания и Хорватия.

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