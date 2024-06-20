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Тони Кроос вплотную приблизился к статистическому рекорду Хави в матчах Евро

Тони Кроос вплотную приблизился к статистическому рекорду Хави в матчах Евро
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос приблизился к рекорду бывшего хавбека сборной Испании Хави по количеству точных передач за матч на чемпионатах Европы. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

По информации источника, немецкий игрок сделал 124 точных паса в матче 2-го тура турнира с Венгрией (2:0). Больше в рамках 90-минутных матчей в матчах чемпионатов Европы делал только Хави в игре с Ирландией в 2012 году (127). Отмечается, что у Крооса было 56 передач вперёд, у Хави – 20.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, набрав шесть очков после двух туров.

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