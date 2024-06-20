Тони Кроос вплотную приблизился к статистическому рекорду Хави в матчах Евро

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос приблизился к рекорду бывшего хавбека сборной Испании Хави по количеству точных передач за матч на чемпионатах Европы. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, немецкий игрок сделал 124 точных паса в матче 2-го тура турнира с Венгрией (2:0). Больше в рамках 90-минутных матчей в матчах чемпионатов Европы делал только Хави в игре с Ирландией в 2012 году (127). Отмечается, что у Крооса было 56 передач вперёд, у Хави – 20.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, набрав шесть очков после двух туров.

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