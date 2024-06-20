Орлов: Личка сделал великолепный тренерский ход, но сколько мячей пропустило «Динамо»?

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему считает лучшим опорным полузащитником прошедшего сезона РПЛ игрока петербургского «Зенита» колумбийца Вильмара Барриоса, а не уругвайца Диего Лаксальта из московского «Динамо».

«Я недавно назвал свою версию сборной чемпионата. По большинству позиций со мной многие согласились. Одна позиция вызвала споры. У меня спросили: почему Барриос, а не Лаксальт? Да потому что Лаксальт больше хорош для атаки, а опорный полузащитник обязан помогать центральным защитникам. И как раз Барриос всё время рядом с ними играет. Да, он не владеет хитроумным проникающим пасом, но от него и не требуется разыгрывать мяч. Зато как он отбирает его и играет в обороне! А сколько мячей пропустило «Динамо» из центральной зоны? Много. И где же был опорный Лаксальт?

В то же время нужно отдать должное Личке за то, что нашёл для него новую позицию, переставив игрока с фланга в центр. Это великолепный тренерский ход. И Лаксальт стал очень здорово разыгрывать мяч и подыгрывать партнёрам. Но я бы предпочёл футболиста более оборонительного склада, тем более что «Зенит» меньше всех пропустил в чемпионате», — рассказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Московское «Динамо» по итогам прошедшего сезона РПЛ набрало 56 очков и заняло третье место, пропустив при этом 39 голов, что является седьмым показателем в чемпионате. Петербургский «Зенит» набрал 57 очков и стал чемпионом страны, пропустив 27 мячей — меньше всех в лиге.