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Испания — Италия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией.

В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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