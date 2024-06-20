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Испания — Италия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания — Италия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Италия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией.
В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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