ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сезоне-2023/2024 РПЛ выросло число правонарушений на стадионах по сравнению с предыдущим

В сезоне-2023/2024 РПЛ выросло число правонарушений на стадионах по сравнению с предыдущим
Комментарии

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на стадионах было зафиксировано 588 правонарушений. Такая информация приведена в отчёте по сезону, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Аналогичный показатель в сезоне-2022/2023 составил 509. Таким образом, количество правонарушений выросло более чем на 15%. Отметим, что в обеспечении безопасности на стадионах было задействовано больше человек. В сезоне-2022/2023 это 136 323, а в прошедшем сезоне — 149 533 человека.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. На одно очко отстали «Краснодар» и «Динамо». Они заняли второе и третье место соответственно.

Материалы по теме
«Динамо» подписало Лунёва, ЦСКА заменил Заболотного новым форвардом! Онлайн трансферов РПЛ
Live
«Динамо» подписало Лунёва, ЦСКА заменил Заболотного новым форвардом! Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android