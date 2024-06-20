В сезоне-2023/2024 РПЛ выросло число правонарушений на стадионах по сравнению с предыдущим

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на стадионах было зафиксировано 588 правонарушений. Такая информация приведена в отчёте по сезону, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Аналогичный показатель в сезоне-2022/2023 составил 509. Таким образом, количество правонарушений выросло более чем на 15%. Отметим, что в обеспечении безопасности на стадионах было задействовано больше человек. В сезоне-2022/2023 это 136 323, а в прошедшем сезоне — 149 533 человека.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. На одно очко отстали «Краснодар» и «Динамо». Они заняли второе и третье место соответственно.