Вратарь «Крыльев» Ломаев: трансфер Сафонова — бомба! Рад за него и весь наш футбол

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

— Не могу сказать, что удивился. Мотя — очень сильный вратарь. Я рад за него и за весь российский футбол. Этот трансфер — настоящая бомба! Дай бог, чтобы он смог выиграть конкуренцию в «ПСЖ». Думаю, что это вполне реально.

— Многие говорят: зачем ехать и сидеть под Доннаруммой? У тебя какое мнение?

— Конечно, ехать, не раздумывая. «ПСЖ» — это топ-клуб. Другой уровень просто. Думаю, что Матвей сможет выиграть конкуренцию. По мне, он точно не хуже Доннаруммы. Если что, ты всегда сможешь вернуться в свой родной Краснодар, где ты являешься воспитанником, тебя все любят и ждут. Конечно, нужно пробовать, — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.