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Игрок Словакии Ганцко — о сборной Украины: в их стране сложилась тяжёлая ситуация

Игрок Словакии Ганцко — о сборной Украины: в их стране сложилась тяжёлая ситуация
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Защитник сборной Словакии Давид Ганцко высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Украины.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В их стране сложилась сложная ситуация. Конечно, мы испытываем к ним большое сочувствие и желаем им всего наилучшего. В прошлом году я в составе «Фейеноорда» играл с «Шахтёром», и уже тогда на Украине было всё не очень хорошо. Надеюсь, у украинцев всё наладится», — приводит слова защитника испанское интернет-издание Marca.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины состоится в пятницу, 21 июня. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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