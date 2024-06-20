Игрок Словакии Ганцко — о сборной Украины: в их стране сложилась тяжёлая ситуация

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Украины.

«В их стране сложилась сложная ситуация. Конечно, мы испытываем к ним большое сочувствие и желаем им всего наилучшего. В прошлом году я в составе «Фейеноорда» играл с «Шахтёром», и уже тогда на Украине было всё не очень хорошо. Надеюсь, у украинцев всё наладится», — приводит слова защитника испанское интернет-издание Marca.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины состоится в пятницу, 21 июня. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.