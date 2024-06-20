Писарский отказался от перехода в «Динамо» Махачкала. Ему предлагали 3 млн рублей в месяц

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский отказался от перехода в махачкалинское «Динамо». Новичок РПЛ хотел взять Писарского в аренду с правом выкупа за 100 млн рублей, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Динамо» было готово платить нападающему 3 млн рублей в месяц, но Писарский отказался из-за нежелания переезжать в Дагестан. При этом тренерский штаб «Крыльев Советов» не рассчитывает на Владимира — под руководством Игоря Осинькина он вряд ли сможет получать регулярную игровую практику.

В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский сыграл за самарские «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах и отметился в них четырьмя забитыми мячами.