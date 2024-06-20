Дмитрий Баринов: на чемпионате Европы поддерживаю сборную Сербии — они наши братья

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, кого поддерживает на чемпионате Европы 2024 года.

«Слежу за чемпионатом Европы. Ни за кого не болею, но поддерживаю Сербию, потому что они наши братья», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На чемпионате Европы сборная Сербии выступает в группе С. В матче 1-го тура группового этапа сербы проиграли сборной Англии с минимальным счётом 0:1. Сегодня, 20 июня, в матче 2-го тура команда Сербии сыграет со Словенией. Начало встречи — в 16:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).