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Дмитрий Баринов: на чемпионате Европы поддерживаю сборную Сербии — они наши братья

Дмитрий Баринов: на чемпионате Европы поддерживаю сборную Сербии — они наши братья
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, кого поддерживает на чемпионате Европы 2024 года.

«Слежу за чемпионатом Европы. Ни за кого не болею, но поддерживаю Сербию, потому что они наши братья», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На чемпионате Европы сборная Сербии выступает в группе С. В матче 1-го тура группового этапа сербы проиграли сборной Англии с минимальным счётом 0:1. Сегодня, 20 июня, в матче 2-го тура команда Сербии сыграет со Словенией. Начало встречи — в 16:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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