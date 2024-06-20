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Президент «Динамо» Махачкала: мы идём на рынок, потому что не можем пойти в бутик

Президент «Динамо» Махачкала: мы идём на рынок, потому что не можем пойти в бутик
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о необходимости усиления команды после выхода в РПЛ.

«У нас такой подход: если на любую позицию будет игрок сильнее нашего, но при этом он будет соответствовать нашим финансовым возможностям, то мы будем его рассматривать. В атаке мы выглядим чуть хуже, чем в обороне, поэтому востребованность игроков в атаке выше. Но мы относимся к той категории клубов, которая идёт на рынок, потому что не может пойти в бутик.

Мы хотим купить хорошую куртку, но её нет, и увидели хорошие носки — взяли хорошие носки. Не всё, что мы хотим, у нас получается. Исходим из принципа, что усиляться надо. В приоритете на усиление у нас группа атаки», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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