Главный тренер «Локо» Галактионов выделил Германию и Италию на старте Евро-2024

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выделил сборные Германии и Италии на старте чемпионата Европы — 2024.

«Мне очень понравились по первым матчам Германия и Италия. С точки зрения системности игры, тех моментов, как команда начинает и развивается атака, а также обороняется. Хорошие и напряжённые матчи», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит этим летом в Германии. Турнир стартовал 14 июня, последний матч сыграют 14 июля. В 1-м туре группового этапа национальная команда Германии разгромила сборную Шотландии со счётом 5:1, в то время как итальянцы одержали непростую победу над сборной Албании (2:1). Во 2-м туре немцы одержали победу над Венгрией (2:0).