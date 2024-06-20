ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: Дзюба очень помог «Локомотиву» — показал себя лидером и наставником

Галактионов: Дзюба очень помог «Локомотиву» — показал себя лидером и наставником
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе из команды нападающего Артёма Дзюбы. Также специалист оценил вклад Дзюбы в игру железнодорожников в минувшем сезоне.

«Мы попрощались. Мы уже сделали заявление. Поблагодарили Артёма за то время, которое он был в «Локомотиве». Он очень помог нам, показал себя лидером и наставником», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Материалы по теме
Кирьяков: мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте главное — это мотивация
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android