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Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии

Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии
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Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Об этом сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло (скандирования с призывом убивать сербов. — Прим. «Чемпионата»), возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире», — приводит слова Сурбатовича британское онлайн-издание The Sun.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

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