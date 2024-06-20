Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии

Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Об этом сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло (скандирования с призывом убивать сербов. — Прим. «Чемпионата»), возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире», — приводит слова Сурбатовича британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.