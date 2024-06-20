Галактионов ответил агенту Дзюбы на слова, что игрок узнал об уходе из «Локо» из интернета

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил Леониду Гольдману, представителю нападающего Артёма Дзюбы, на слова о том, что игрок узнал об уходе из клуба из интернета. Ранее Артём Дзюба покинул «Локомотив» после завершения срока контракта.

«Общение тренерского штаба с Артёмом было и продолжалось. Вопрос в другом. Происходили разные моменты. Я имею в виду, что Артём болел, пропускал матчи, мы были на выезде. Что подразумевается под никаким общением? Стороне игрока виднее по этой теме. С Артёмом мы проговаривали те моменты, которые у нас были. Те моменты, которые не нужно было обсуждать, мы не затрагивали», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.