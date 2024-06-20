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Стала известна точная сумма, которую вратарь «ПСЖ» Сафонов должен по алиментам

Стала известна точная сумма, которую вратарь «ПСЖ» Сафонов должен по алиментам
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На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России появилась сумма задолженности вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Она равна почти 60 млн рублей.

Фото: Сайт ФССП

Напомним, ранее сообщалось, что российский голкипер должен 60 млн рублей бывшей супруге. Отмечалось, что из-за этого Матвею могут запретить покидать пределы Российской Федерации, однако в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с голкипером.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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