Даку: ощущаю большую поддержку из России. Албания постарается победить Испанию

Футболист «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку рассказал, что чувствует поддержку из России во время Евро-2024.

«Нам нужно побеждать Испанию. Очень хорошую и качественную команду. Но мы будем стараться, будем бороться. У нас нет других вариантов. Мы ощущаем большую поддержку, я ощущаю большую поддержку из России. Так что постараемся», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Албании и Испании состоится в понедельник, 24 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени. После первых двух туров албанцы занимают третье место в группе B.