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Даку: ощущаю большую поддержку из России. Албания постарается победить Испанию

Даку: ощущаю большую поддержку из России. Албания постарается победить Испанию
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Футболист «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку рассказал, что чувствует поддержку из России во время Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно побеждать Испанию. Очень хорошую и качественную команду. Но мы будем стараться, будем бороться. У нас нет других вариантов. Мы ощущаем большую поддержку, я ощущаю большую поддержку из России. Так что постараемся», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Отметим, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Албании и Испании состоится в понедельник, 24 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени. После первых двух туров албанцы занимают третье место в группе B.

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