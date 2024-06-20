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Форвард «Локомотива» Сулейманов рассказал, как изменилась жизнь после рождения ребёнка

Форвард «Локомотива» Сулейманов рассказал, как изменилась жизнь после рождения ребёнка
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребёнка.

— Очень хорошо готов, тренировался. Здоровье тоже прекрасно. Единственное — недосып, потому что ребёнок не даёт спать (смеётся). Но всё хорошо.

— Как изменилась жизнь после рождения ребёнка?
— Глобально. Я очень люблю детей. Когда родился свой ребёнок, это что-то нереальное. Вставал в пять утра, было тяжёлое состояние, но пытался смотреть за ребёнком, когда понимал, что уеду на месяц и не будем видеться, — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу московский «Локомотив» заработал 53 очка. Он занял четвёртое место в турнирной таблице.

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