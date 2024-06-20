ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии

Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольная ассоциация Сербии сообщила, что направила официальное уведомление генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису по факту непристойных скандирований на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии.

«По случаю позорного совместного скандирования болельщиков на матче между Хорватией и Албанией Футбольная ассоциация Сербии направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису», — сказано в заявлении организации.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Фанаты этих сборных выкрикивали «Убей серба!» по ходу игры 2-го тура Евро-2024.

Материалы по теме
Фото
Сербия прибыла на матч Евро-2024 со Словенией, несмотря на угрозы сняться с турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android