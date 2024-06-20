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Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии

Футбольная ассоциация Сербии сообщила, что направила официальное уведомление генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису по факту непристойных скандирований на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии.

«По случаю позорного совместного скандирования болельщиков на матче между Хорватией и Албанией Футбольная ассоциация Сербии направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису», — сказано в заявлении организации.

Напомним, ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Фанаты этих сборных выкрикивали «Убей серба!» по ходу игры 2-го тура Евро-2024.