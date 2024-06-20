Болельщик рассказал, почему ему запретили проносить флаг России на игру Сербии на ЧЕ-2024

Российский футбольный болельщик Роман высказался о причине запрета проносить флаг России на игру сборной Сербии со Словенией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии (1:1).

— На одной из точек контроля мы столкнулись с тем, что нас не захотели пропускать с российским флагом.

— А как это объяснили?

— Так, что это флаг третьей страны, которая не играет, — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).