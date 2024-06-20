Дркушич: на Евро чувствую поддержку от «Сочи», с клубом я не прощался

Центральный защитник сборной Словении, выступающей на текущий момент на чемпионате Европы — 2024, а также «Сочи» Ванья Дркушич отреагировал на информацию о том, что он может покинуть российский клуб.

— Мне очень понравилась жизнь в России, очень понравился Сочи. Не могу сказать чего-то негативного.

— Была информация, что ты попрощался с «Сочи».

— Нет, это неправильная информация. Общаюсь со многими футболистами «Сочи». Больше всего с Крамаричем, так как он словенец. Также писали руководители клуба, поэтому чувствую поддержку, — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в минувшем сезоне Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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