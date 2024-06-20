«Пари НН» подпишет контракт с полузащитником Вячеславом Подберёзкиным

«Пари Нижний Новгород» подпишет контракт с Вячеславом Подберёзкиным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок недавно покинул «СКА Хабаровск».

Летом 2023 года российский футболист покинул «Урал» после завершения контракта. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После этого он подписал контракт с клубом «СКА-Хабаровск» на один год. В минувшем сезоне за хабаровчан полузащитник в общей сложности успел провести 23 матча во всех официальных соревнованиях. Он не отметился результативными действиями.

Подберёзкин на молодёжном уровне играл за ЦСКА и прошёл через систему «Локомотива». Также полузащитник играл за «Химки», «Краснодар» и «Рубин».