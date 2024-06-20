Источник: Тикнизян не смог договориться с «Зенитом» и вышел из переговоров

25-летний защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказал «Зениту» и вышел из переговоров о возможном трансфере. Об этом сообщает издание Metaratings.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между Наиром Тикнизяном и петербургским «Зенитом» были на финальной стадии. Теперь, по информации источника, игрок и клуб не договорились об условиях возможного контракта. В связи с этим сторона армянского игрока приняла решение завершить переговоры о потенциальном переходе.

Напомним, в минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн.