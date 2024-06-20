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Экс-игрок Италии Бонуччи — об игре с Испанией на Евро: это будет тяжёлый матч

Экс-игрок Италии Бонуччи — об игре с Испанией на Евро: это будет тяжёлый матч
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Экс-игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о предстоящем матче команды с Испанией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 0
Италия

«Эта сборная Испания отличается от той, которую мы знали последние 20 лет. У них более вертикальный футбол. В команде есть хорошие игроки, способные поддерживать высокое качество. Но мы не можем сравнивать эту Испанию с командой Луиса Энрике, при котором полагались на владение. Они на этом турнире, как мы видели в матче с Хорватией, играют в более прямолинейный футбол, крайне вертикальный. Бегут быстро, играют резко и опасно. Однако я скажу, что у Италии был отличный матч с Албанией. Полагаю, это будет тяжёлый матч для обеих команд. Наша сборная крайне мотивирована», — приводит слова Бонуччи интернет-издание Relevo.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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