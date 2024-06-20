Тренер сборной Франции допустил участие Мбаппе в матче с Нидерландами на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, ранее сломавшего нос, в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который состоится завтра, 21 июня.
«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и всё складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу. Всё движется в правильном направлении», — приводит слова Дешама BBC.
Напомним, ранее для Мбаппе была изготовлена специальная защитная маска.
Матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.
Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: