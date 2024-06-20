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Тренер сборной Франции допустил участие Мбаппе в матче с Нидерландами на Евро-2024

Тренер сборной Франции допустил участие Мбаппе в матче с Нидерландами на Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, ранее сломавшего нос, в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который состоится завтра, 21 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и всё складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу. Всё движется в правильном направлении», — приводит слова Дешама BBC.

Напомним, ранее для Мбаппе была изготовлена специальная защитная маска.

Матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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