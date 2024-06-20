Сборные Испании и Италии встретятся на пятом Евро подряд начиная с 2008 года

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии. Таким образом, данные национальные команды встретятся на пятом Евро подряд начиная с 2008 года, где они сошлись в матче 1/4 финала (0:0, 4:2 пен.).

На Евро-2012 эти сборные играли в группе, а также в финале. На Евро-2016 – на стадии 1/8 финала. На Евро-2020 – на стадии полуфинала.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: