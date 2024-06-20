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Сборные Испании и Италии встретятся на пятом Евро подряд начиная с 2008 года

Сборные Испании и Италии встретятся на пятом Евро подряд начиная с 2008 года
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Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии. Таким образом, данные национальные команды встретятся на пятом Евро подряд начиная с 2008 года, где они сошлись в матче 1/4 финала (0:0, 4:2 пен.).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 0
Италия

На Евро-2012 эти сборные играли в группе, а также в финале. На Евро-2016 – на стадии 1/8 финала. На Евро-2020 – на стадии полуфинала.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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