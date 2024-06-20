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Хёйбьерг признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией

Хёйбьерг признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией
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Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг признан лучшим игроком матча с Англией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг играет за сборную Дании с 2014 года. Всего футболист провел за команду 79 матчей, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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