«Мы не всегда знаем, как усилить давление». Кейн высказался о матче Дания — Англия

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

«Я думаю, что мы должны продолжать совершенствоваться. Мы хорошо начинаем игры, но, когда соперники опускаются всё ниже, мы не совсем знаем, как усилить давление, а также кто выйдет на поле.

Во втором тайме мы пытались немного измениться, но это было сложно. К чести Дании, они создали нам несколько угроз. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, где мы можем улучшиться», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, на 18-й минуте Кейн открыл счёт в матче. На 34-й минуте полузащитник датчан Мортен Юльманн сравнял счёт.

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

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