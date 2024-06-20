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«Мы не всегда знаем, как усилить давление». Кейн высказался о матче Дания — Англия

«Мы не всегда знаем, как усилить давление». Кейн высказался о матче Дания — Англия
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Я думаю, что мы должны продолжать совершенствоваться. Мы хорошо начинаем игры, но, когда соперники опускаются всё ниже, мы не совсем знаем, как усилить давление, а также кто выйдет на поле.

Во втором тайме мы пытались немного измениться, но это было сложно. К чести Дании, они создали нам несколько угроз. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, где мы можем улучшиться», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, на 18-й минуте Кейн открыл счёт в матче. На 34-й минуте полузащитник датчан Мортен Юльманн сравнял счёт.

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

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