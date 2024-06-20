Сенников: «Зенит» делает новый баланс из россиян, чтобы к столетию клуба стать чемпионом

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на переход нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

«Что касается возможного миллиарда Глушенкова в «Зените», то это личное футболистов. Пусть он сначала заиграет и выиграет конкуренцию. Понятно, что у «Зенита» явная нехватка российских футболистов. Только один Мостовой, и всё. Я думаю, многие россияне недовольны своими положениями. Понятно, что все хотят играть. Глушенков – один из лучших футболистов прошедшего чемпионата, который может конкурировать с иностранцами и быть на уровне.

Именно поэтому «Зениту» надо укрепляться, покупая российских игроков. Российского вратаря, Алипа, который не считается иностранцем, и Мостового явно недостаточно. У «Зенита» правильная политика, что покупают российских сильных футболистов. Наверное, «Зенит» сделает новый баланс, чтобы к столетию клуба опять стать чемпионом», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.