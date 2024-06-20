«Англичане расстроили тоскливым футболом». Влад Прусов — о матче «трёх львов» с Данией

Комментатор Okko Влад Прусов поделился мнением о минувшем матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Англии, которые сыграли вничью со счётом 1:1.

«Дания опять заставила англичан мучиться. Молниеносные атаки, жгучий прессинг и пушечные дальние удары – именно таким Мортен Юльманд сравнял счет в матче. А вот у Англии впервые на Евро-24 забил Гарри Кейн – этот гол стал для него 50-м в сезоне. Англичане вновь расстроили тоскливым футболом, поэтому их выход из группы будет решаться в последнем туре против Словении. А вот датчане разыграют еще одну путевку в матче с Сербией», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»: