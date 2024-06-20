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«Англичане расстроили тоскливым футболом». Влад Прусов — о матче «трёх львов» с Данией

«Англичане расстроили тоскливым футболом». Влад Прусов — о матче «трёх львов» с Данией
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Комментатор Okko Влад Прусов поделился мнением о минувшем матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Англии, которые сыграли вничью со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Дания опять заставила англичан мучиться. Молниеносные атаки, жгучий прессинг и пушечные дальние удары – именно таким Мортен Юльманд сравнял счет в матче. А вот у Англии впервые на Евро-24 забил Гарри Кейн – этот гол стал для него 50-м в сезоне. Англичане вновь расстроили тоскливым футболом, поэтому их выход из группы будет решаться в последнем туре против Словении. А вот датчане разыграют еще одну путевку в матче с Сербией», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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