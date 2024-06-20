Тренер сборной Англии Саутгейт высказался о матче с Данией на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о результате матча с Данией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Очевидно, что матч с нашей стороны был не так хорош, как мы надеялись. На данный момент нам не удаётся хорошо владеть мячом, и нам нужно достичь другого уровня игры. Мы должны оказывать давление на команды лучше, чем в этих двух матчах. На данный момент просто играем не так, как хотелось бы.

Мы изо всех сил старались контролировать ход матча, но это привело к напряжённой игре. Нам нужно быть лучше, если мы хотим пройти дальше в турнире.

Мы должны тщательно проанализировать два выступления и найти способ решения возникших у нас проблем. В ближайшие дни уделим этому время. Хотим, чтобы уровень был выше», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.