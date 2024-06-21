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Нико Уильямс признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией

Нико Уильямс признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком матча с Италией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Нико Уильямс играет за сборную Испании с 2021 года. Всего футболист провёл за команду 15 матчей, в которых отметился двумя голами и пяти результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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