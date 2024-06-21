«Боится Сафонова». Галлямов — о спасениях Доннаруммы в матче с Испанией на Евро-2024

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал игру вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в матче с Испанией на Евро-2024.

«Доннарумма играет как в последний раз. Боится Сафонова», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0. На счету Доннаруммы семь сейвов.

Ранее клуб Доннаруммы — «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль».