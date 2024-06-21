ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боится Сафонова». Галлямов — о спасениях Доннаруммы в матче с Испанией на Евро-2024

«Боится Сафонова». Галлямов — о спасениях Доннаруммы в матче с Испанией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал игру вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в матче с Испанией на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Доннарумма играет как в последний раз. Боится Сафонова», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0. На счету Доннаруммы семь сейвов.

Ранее клуб Доннаруммы — «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Вратарь сборной Италии Доннарумма высказался о матче с Испанией на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android