Король Испании прокомментировал победу «Красной фурии» в матче с Италией на Евро-2024

Король Испании Филипп VI высказался о победе «Красной фурии» в матче 2-го тура чемпионата Европы – 2024 с Италией (1:0). Единственный мяч в этой игре в свои ворота забил защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьём много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», – приводит слова Филиппа VI AS.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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