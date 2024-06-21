Хавбек Испании Фабиан Руис в матче с Италией повторил достижение Давида Сильвы на Евро

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис совершил шесть возвратов владения в финальной трети в матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Италией (1:0). Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По информации источника, этот результат испанского хавбека стал лучшим на Евро среди всех игроков со времён другого испанского полузащитника Давида Сильвы. Тогда Сильва в четвертьфинале Евро-2008 также с Италией (0:0, пен. 4:2) сделал шесть возрастов в финальной трети поля.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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