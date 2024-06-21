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Месси отреагировал на победу сборной Аргентины на старте Кубка Америки – 2024

Месси отреагировал на победу сборной Аргентины на старте Кубка Америки – 2024
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу национальной команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024 с Канадой (2:0).

«Мы знали, что матч будет сложным, на что способна Канада. Очень тяжёлый первый тайм, интенсивный, мы могли бы играть и получше, но рады победе. Мы очень терпеливы – должны были играть и играть в пас, ждать момента. Где-то мы были медленными, но терпели – и забить получилось», — сказал Месси журналистам после матча.

Отметим, что в группе Аргентины и Канады также находятся национальные команды Перу и Чили.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины.

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