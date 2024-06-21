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Словакия — Украина: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Украины.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Трансляция матча Словакия – Украина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Словакии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е с Бельгией и Румынией.

В 1-м туре Словакия сенсационно обыграла Бельгию со счётом 1:0, а Украина разгромно проиграла Румынии (0:3).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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