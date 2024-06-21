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Польша — Австрия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 июня, на арене «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией.

В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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